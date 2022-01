Kommunikationskrise dauert an : Mediendirektor Hardt verlässt Erzbistum Köln

Kön In wenigen Jahren haben viele Mediendirektoren ihr Glück im Erzbistum Köln versucht. Nach nur acht Monaten verlässt nun der 61-jährige Christoph Hardt den Posten – noch vor der Rückkehr von Kardinal Rainer Maria Woelki.

Nun also wird Hardt gehen, der zuvor als Kommunikationschef beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft in Berlin gearbeitet hatte und journalistisch unter anderem für den Kölner Stadt-Anzeiger und das Handelsblatt tätig gewesen war. Hardt ist einer von etlichen Mediendirektoren, die in vergangenen Jahren ihr Glück im Erzbistum versuchten: Vergleichsweise lange war Thomas Juncker in diesem Amt – von 2013 bis 2016; ehe ihn Ansgar Mayer ablöste. 2018 folgte Markus Günther, der als Auslandskorrespondent aus den USA an den Rhein kam. Im Dezember 2020 aber kehrte er wieder in seine zweite Heimat zurück. Als Interimslösung übernahm seinen Job in bereits krisengeschüttelter Zeit Hermann-Josef Johanns, der unter anderem einst Geschäftsführer des Weltjugendtags und des Domradios gewesen ist und der sich mit seinem späten, kurzen „Comeback“ gerne als den Huub Stevens des Erzbistums vorstellte.