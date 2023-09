Mayersche an der Kö Klima-Diskussion mit Eckart von Hirschhausen

Eckart von Hirschhausen, geboren im Jahr 1967 in Frankfurt am Main, ist Arzt, Fernsehmoderator, Kabarettist und Wissenschaftsjournalist. Neben seinem Medizinstudium trat er in Varieté-Theatern als Kabarettist auf und kombinierte dabei Wissenschaft mit Comedy. Seitdem moderiert er Fernsehsendungen wie „Frag doch mal die Maus“ und schaffte es unter anderem mit „Glück kommt selten allein“ auf die Bestseller-Listen. Im Jahr 2020 gründete er die Stiftung „Gesunde Erde Gesunde Menschen“, die auf den Zusammenhang zwischen Klima und Gesundheit aufmerksam macht. Zwei Jahre später kündigte er an, seine Bühnenkarriere zu beenden, um sich auf den Klimaschutz zu konzentrieren.