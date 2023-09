Konzert in der Maxkirche Schmerzensgesang voller Licht-Momente

Ein einsames „fis“ tastet sich durch den Raum wie ein ferner Lichtstrahl. Das „fis“ grummelt in tiefer Hörner- und Bratschenlage, bald verdoppelt es sich zu einem schwer zu deutenden, fahlen Oktavintervall. Nur langsam gerät das anschwellende „fis“ in eine chromatische Abwärtsbewegung des Schmerzes, dann kristallisiert sich das erste Thema heraus, zögerlich setzen Chor und Solisten ein, bevor der Strom der sich verdichtenden Stimmen alles mitreißt. So überwältigend beginnt Antonín Dvořáks „Stabat Mater“, die längste und wohl bewegendste der insgesamt mehr als 400 Vertonungen dieser Dichtung, die auf Bibelworten des Johannesevangeliums basiert.