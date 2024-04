Was uns bewegt Die Macht der Trends

Dazu passt, was das Duo Horx an weiteren Gegentrends zutage fördert. „Ohne Filter“ ist ein sich verstärkender Zug der Zeit, der sich gegen den zum Teil grotesken Schönheitswahn der Selbstoptimierer im Internet richtet: mit unscharfen, verwackelten Fotos, auf denen Menschen in nicht gerade modischen, aber sehr bequemen Klamotten mit ungeschminkten, aber sehr entspannten Gesichtern in die Kamera blicken. Der Mut zum Mittelmaß wächst. Allenfalls die neue Freundlichkeit, die die Trendforscher als Kontrapunkt zu Häme und Hass ausgemacht haben wollen, erscheint in der Praxis noch nicht recht signifikant und zählt zweifellos zum schwächsten der aufgezählten 15 Gegentrends.