Besondere Begabung Der Mann, der 30 Sprachen spricht

Es vergeht kein Tag, an dem Heiner Claessen sich nicht mit Sprachen beschäftigt. Entweder greift er zum Wörterbuch, um sich in eine neue zu vertiefen. Aktuell sind es gerade Japanisch und Walisisch, die letzte europäische Sprache, die ihm noch fehlt. Mit Vorliebe aber loggt sich der Mathematiker in das Hypia-Portal ein, eine Plattform für Menschen, die sich in vielerlei Sprachen austauschen können. „Am liebsten wähle ich die exotischen und suche mir entsprechende Partner dafür aus“, erzählt der 44-Jährige. „Unterhaltungen in Litauisch, Lettisch, Ungarisch, Finnisch oder Isländisch sind für mich ein großes Vergnügen. Diesen Sprachen begegnet man im Alltag leider nicht so oft.“