Martin Zingsheim im Kom(m)ödchen Bekloppt sind immer nur die anderen

Im Verlauf des kurzweiligen Abends streifte er unkonventionell die unterschiedlichsten Themen und stellte wilde Überlegungen in den Raum, wie Hochkultur mit mehr Schwung vermittelt werden könnte. Schließlich gingen jährlich mehr Besucher in die Museen als in Fußballstadien. Da lag für ihn die Lösung auf der Hand: Hooligans könnten ihre Sprechchöre doch auch mal in einer Kunstausstellung anstimmen. Und weil die Vorstellung so herrlich schräg war, legte der Kölner noch eins drauf und imitierte einen Geistlichen, der als Stadionsprecher im typischen Singsang katholischer Predigten ein Fußballspiel kommentierte. Na klar, „normal ist das nicht“, aber lustig war die Vorstellung gerade deshalb. Wortgewandt ging es in den rund zwei Stunden auch um Nachhaltigkeit, Ernährungsfragen. Selbstoptimierung und ums Kino.