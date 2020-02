Satire : Realität als Satire

Düsseldorf Das Publikum im ausverkauften Schauspielhaus verfolgte gebannt Martin Sonneborns selbst ernanntes „Multimediaspektakel“.

Wahrscheinlich sind dem Satiriker und ehemaligen Chefredakteur des Magazins Titanic irgendwann die Themen ausgegangen und er hat sich deshalb in einen Bereich begeben, wo sie ihm einfach vor die Füße fallen: die Politik. Bei seiner Show im ausverkauften Düsseldorfer Schauspielhaus – die er selbst als Multimediaspektakel bezeichnet – ist er jedenfalls am komischsten, wenn er einfach ohne jede Miene zu verziehen erzählt, was geschehen ist, seit er ab 2004 mit der Partei „Die Partei“ angetreten ist, die deutsche und europäische Politik auf ihren Realsatire-Gehalt abzuklopfen. Wie mutig und couragiert er dabei oft vorgeht – und dass er es offenbar nicht nötig hat, sich Freunde zu machen –, wurde schon bei der Begrüßung des Publikums deutlich: „Herzlich willkommen in Dings! Ja, äh, Alaaf!“

Warum Martin Sonneborn sich das antut, quer durch die Republik zu reisen und von seinem Politikabenteuer zu erzählen, begründet er so: „Ich kriege als europäischer Abgeordneter 53 Cent pro gefahrenen Kilometer, also reise ich gern zwischen Brüssel und Berlin hin und her.“ Das Problem bei solchen Aussagen ist, dass man bei einem Satiriker natürlich nie genau weiß, was Wirklichkeit und was Übertreibung, was reale Person und was Rolle ist. Klar ist das auf der anderen Seite: Im Publikum sitzen – gerade für ein Stadttheaterpublikum – erstaunlich viele junge Leute, aber auch ältere Menschen, und hängen ihm an den Lippen wie einem Pop-Idol. Noch bevor Martin Sonneborn um kurz nach halb acht die Bühne betritt, herrscht Stille im Saal, weil alle gebannt die Plakate der Partei oder Cover des Satire-Magazins Titanic betrachten und versuchen, die Gags in Bild und Schrift zu verstehen. Da wandern Lacher manchmal treppenartig durch den Saal. Dass Sonneborn und seine Crew nicht immer politisch korrekt vorgehen, wird schon bei der Bildershow klar, wenn etwa ein Titanic-Cover von 2003 erscheint, das Roberto Blanco zeigt und den Schriftzug „Bundespräsident Blanco: Warum nicht mal ein Neger?“