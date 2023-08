Ratschläge vom Ernährungsmediziner „Wie soll ich essen, um Krebs zu vermeiden, Herr Smollich?“

Wie wirken bestimmte Nahrungsmittel auf unsere Körper? Kann man über eine gezielte Ernährung das Risiko verringern, etwa an Demenz oder Krebs zu erkranken? Und ist Bio wirklich besser? Martin Smollich ist Ernährungswissenschaftler am Uniklinikum Schleswig-Holstein. Sein „Großes Praxishandbuch Ernährungsmedizin“ ist so etwas wie das Standardwerk für alle, die wissen möchten, welche Ernährung in ihrer jeweiligen Lebenssituation die beste ist. Wir haben ihn nach den wichtigsten Prinzipien gefragt, die dafür sorgen können, dass man sich besser fühlt.