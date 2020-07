Goethe-Museum : Marodem Goethe-Museum droht die Schließung

Düsseldorf Der Grund sind dringend notwendige Renovierungsmaßnahmen, die nur der Anfang einer ganzen Reihe von Arbeiten sein sollen. Allein die Investitionssumme allein für die Beseitigung akuter Mängel der Elektrik beträgt 650.000 Euro.

In Mai dieses Jahres wurde dann dringender Handlungsbedarf im Bereich der Elektrik offenkundig, die zum Teil noch aus den 1920er bis 1950er Jahren stammt: Nichtgeerdete Leitungen, korrodierte Kabel, eine funktionsuntüchtige Brandmeldeanlage und weitere Mängel riefen die Bauaufsicht auf den Plan. Bereits im vergangenen Jahr musste das Goethe-Museum mehrfach schließen, weil es keinen Strom hatte. „Es geht nicht nur um unser Museum, sondern auch um Schloss Jägerhof, das eine wichtige Rolle in der Kulturgeschichte Düsseldorfs spielt“, sagt Wingertszahn. Der Museumsdirektor hat in den vergangenen Jahren immer wieder auf die prekäre bauliche Situation des Hauses hingewiesen. Er ist es leid, vertröstet zu werden. „Wenn wir in dieser brisanten Situation wieder keine Unterstützung erfahren, sehe ich mich gezwungen, die Stiftungsaufsicht des Landes zu informieren.“