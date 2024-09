„Geld ist Klasse“ feiert Uraufführung in Düsseldorf Die Überreichen reden nicht

Um so mehr brachen Lösch und Engelhorn das Tabu in der Premiere von „Geld ist Klasse“. Lösch wusste aus seinem Spezialgebiet zu berichten, die acht reichsten Menschen der Welt besäßen so viel Geld wie die Hälfte der Menschheit. Marlene Engelhard rechnete auf ihre Weise: Mit einem ellenlangen Zentimeterband in den Händen kleidete sie ihre Kindheit zunächst in ein Märchen und veranschaulichte mittels Band die enormen Unterschiede zwischen Arm und Reich. „In jeder Ritze des Lebens steckt das elitäre Gehabe“, so urteilt sie über ihresgleichen, dem sie selbst nach ihrer Schenkung nicht zu entkommen scheint.