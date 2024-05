Kunstpalast-Direktor Krämer ausgezeichnet Ein Museum als Marke

Der 70. Geburtstag des Düsseldorfer Marketing Clubs steht im Zeichen des Danks und der Anerkennung. „Übers Jubiläumsjahr verteilt werden wir in acht Kategorien prägende Persönlichkeiten und Unternehmen der Stadt würdigen, die Düsseldorfs Marketinglandschaft bereichert haben“, erklärt Vorstandssprecher Stephan Rahn. Die zweite Ehrung galt dem Kunstpalast und seinem Generaldirektor und künstlerischen Leiter Felix Krämer. Ausgezeichnet wurde das Ende November 2023 wiedereröffnete Haus am Ehrenhof in der Kategorie „Kulturelle Erneuerung und digitale Erlebniswelten“. Überschrieben ist die Aktion des Marketing Clubs mit dem Motto: „Wir geben Düsseldorfs Champions eine Bühne“. Die Feierstunde zu Ehren des Kunstpalasts fand im Robert-Schumann-Saal statt.