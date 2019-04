Konzert : Forster sucht in Oberhausen die Liebe

Forster sucht in Oberhausen die Liebe

Oberhausen Von MAX FLORIAN KÜHLEM

Seine Alben verkaufen sich hunderttausendfach, er ist Coach bei „The Voice of Germany“, war Gastgeber von „Sing meinen Song“, aber eigentlich will er nur ein ganz normaler Junge sein: Als die 12.000 Fans in der ausverkauften Arena Oberhausen die Sekunden rückwärts bis zur null gezählt haben, fällt der Vorhang einer kleinen Bühne mitten im Zuschauerraum, und da steht Mark Forster mit weißem T-Shirt, hellblauem Kapuzenpullover, Kappe, Vollbart und Brille und schaut verwundert drein als hätte man ihn gerade aus dem Bett geworfen: „Man, seid ihr viele!“