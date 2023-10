Buchtipp der Woche Eine Frau stellt sich ihren Dämonen

Ab und an tröpfelt die Erzählerin – kursiv gedruckt – Notizen und Gedichte aus Mathildas Tagebuch in den Textfluss: Sie fällt in einen tiefen Schlaf und träumt von sich als einer anderen: „Wir sehen sie nicht in dieser Welt Fuß fassen. Sie sitzt auf dem Sofa, berührt nicht den Boden, der Boden verschwimmt ihr, als könnten nur Wasservögel sicher dort landen. Sie bekommt keinen Fuß auf den Boden, die Welt ist ihr Abgrund, nicht Halt, aber was lässt sich tun, außer trotzdem gut auszusehen und niemals zu zeigen, dass sie zu viel weiß.“