Professur in Essen : Marina „Quälix“ Abramovic

Die Performance-Künstlerin Marina Abramovic. Foto: dpa/Str

Essen Die weltberühmte Performance-Künstlerin lehrt nun an der Folkwang-Uni. Sie übernimmt die erste Pina-Bausch-Professur. Und ihren Studierenden vermittelte sie gleich, was wirklich zählt: Disziplin.

Wäre Marina Abramović nicht Künstlerin, sondern Fußballtrainerin, sie trüge wohl bald den Spitznamen „Quälix“ oder „Schleifer“. In Essen beginnt sie nun eine Gastprofessur, und vor der ersten Sitzung mit ihren Studierenden macht sie gleich mal klar, dass sie von Kuschel-Didaktik nichts hält. Eine der berühmtesten Bilderlieferantinnen der Gegenwart schätzt Werte aus der Pauker-Vergangenheit: „Ich bin sehr für Disziplin“, sagt die 75-Jährige. Junge Leute seien oft faul und bräuchten einen Push. „Und ich bin gut darin, einen Push zu geben.“

Abramović ist die erste Inhaberin der Pina-Bausch-Professur an der Folkwang-Uni. Sie sitzt gerade, die Knöchel aneinandergedrückt, die Hände im Schoß, das Haar über die linke Schulter gelegt. Sie trägt schwarz, das Hemd hat sie bis zum Hals zugeknöpft. Sie redet schnell und streng. Ihr Englisch wird von einem serbischen Akzent aufgerauht, und je länger man sie sprechen hört, desto charmanter wirkt ihre robuste Art. Man brauche bloß Stift, Papier und Papierkorb zum Studieren, sagt sie. Jeden Tag sollten Studierende eine Idee notieren; gute kommen auf einen Haufen, die schlechten in den Papierkorb. Nach ein paar Wochen schaue Abramović vorbei und durchsuche den Papierkorb: „Darin sind stets die besten Ideen.“

Info Die Professur endet im Juli 2023 Begrüßung Marina Abramović wurde von Folkwang-Rektor Andreas Jacob und dem Vorsitzenden der Pina Bausch Foundation, Salomon Bausch, vorgestellt. Abschluss Die Professur soll mit einer Performance im Juli 2023 enden. Ort und Datum stehen noch nicht fest.

Für fünf Jahre ist die Pina-Bausch-Professur gesichert, jährlich soll sie neu besetzt werden. Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW und die Kunststiftung NRW beteiligen sich an der Finanzierung. Das Tanztheater Wuppertal, die Folkwang-Uni und Pina Bausch Foundation gestalten sie mit. Bausch hatte einst an der Folkwang-Schule studiert. Es gehe darum, junge Leute auf engagierte Persönlichkeiten treffen zu lassen, die den Mut haben, Grenzen zu überwinden und die Befähigung, das Neue in die Welt zu bringen, sagt Salomon Bausch, der Sohn von Pina Bausch. Auf seinem Zettel stand nur ein Name für die Erstbesetzung: Marina Abramović.

Tatsächlich gibt es Parallelen im Weg der Performancekünstlerin und der Choreografin und Tänzerin. Ihre Kunst ist dem Augenblick verpflichtet. Sie stellen den Körper in den Mittelpunkt und finden konkrete Bilder für abstrakte Gefühle. Sie sei in den frühen 1970er-Jahren auf Pina Bausch aufmerksam geworden, sagt Abramović. Etwas von ihr gesehen haben sie aber erst Jahre später. Gestern noch habe sie sich in Wuppertal Bausch Klassiker „Kontakthof“ angeschaut. Wie frisch das Stück aus dem Jahr 1978 noch sei, schwärmt sie. Normalerweise lasse sich das Publikum bei Aufführungen ablenken oder schweife ab. Hier nie, in keinem Moment.

Auch Abramović weiß, wie man Aufmerksamkeit bindet. Man denke an die mit ihrem früheren Lebenspartner Ulay verwirklichte Performance „Rest Energy“ von 1980: Er hält einen Bogen, dessen Gift-Pfeil auf ihr Herz gerichtet ist, sie hängt sich an den Bogen und spannt ihn. Käme das Paar aus dem Gleichgewicht, würde sie womöglich sterben. Ihr letzte gemeinsame Aktion war dann 1988 „The Lovers“ auf der Chinesischen Mauer. Sie gingen aufeinander zu, jeder 2500 Kilometer, und als sie sich in der Mitte trafen, beendeten sie ihre Beziehung. Ulay hatte sie mit seiner Übersetzerin betrogen. 2010 dann „The Artist Is Present“ im MomA: 75 Tage lang saß sie an einem Tisch, für jeweils acht Stunden. Jeder konnte sich auf den Platz gegenüber setzen und ihr in die Augen blicken. 1565 Menschen taten das, 750.000 Besucher kamen, der Dokumentarfilm über das Ereignis erreichte Millionen.

Abramović nahm 26 Studierende aus allen Bereichen und im Alter zwischen 17 und 39 Jahren in ihre Klasse auf. 50 hatten sich beworben. Sie sollten einen Lebenslauf schicken und begründen, warum sie Abramovic als Lehrerin wollten. Kandidaten mit kurzer Vita sortierte sie sofort aus. „Wenn Du Feuer hast, zeigst Du es früh“, sagt sie und guckt, als dulde sie keine Widerworte. Um Feuer gehe es ihr, um Ideen und Arbeitseifer. Studierende täten bis kurz vor Ende des Semesters oft nichts. Das werde bei ihr anders laufen. „Ich möchte sie dazu bringen, Adrenalin auszuschütten, sie sollen wie im echten Leben arbeiten.“

Marina Abramovic mit Salomon Bausch (r.) und Andreas Jacob, der Rektor der Folkwang-Uni. Foto: Folkwang/Gustav Glas

Im Oktober traf sie ihre Schüler bereits via Zoom, an diesem Nachmittag steht die erste Live-Begegnung an. Abramovic teilt sie in Gruppen zu fünf auf, sie treffen sich zu vier großen Einheiten, im Juli gibt es eine Abschluss-Performance, bei der alle je ein Werk präsentieren. Keine Vorgaben, Ideen sollen eigenständig entwickelt werden. Außerdem wird Abramovic zu zwei Vorlesungen nach Essen kommen und in Klausur bitten. In dieser Übung werde es darum gehen, zu fasten und zu schweigen. Dadurch sollen Ausdauer und Konzentration verbessert werden. „Cleaning the House“ nennt Abramović das.

Manchmal muss Abramović selbst über ihre Unbedingtheit lachen. Allerdings eher selten. Mit dem Bausch-Film von Wim Wenders sei sie gar nicht glücklich, sagt sie, Wenders habe mit damit zu lange gewartet. Wenn sie nur noch eine Lehrverpflichtung im Leben übernehmen könnte, würde sie sich für Essen entscheiden, sagt sie. Sie respektiere Pina Bausch, allerdings haben die Kollegin sie nicht beeinflusst. Als Einflüsse wirkten alte Völker und die Natur auf sie. Für Bausch, John Cage und Yves Klein habe sie lediglich Respekt, das müsse genügen.

„Ich bin keine Feministin“, sagt sie noch. Sie finde nicht wichtig, ob jemand Frau oder Mann sei, schwarz oder weiß. Sie kenne überhaupt nur zwei Kategorien: gute und schlechte Kunst.