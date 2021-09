Erzbsitum Köln nach Entscheidung des Papstes : „Gläubige müssen sich jetzt selbst ermächtigen“

Interview Köln Wie geht es weiter im Erzbistum Köln nach der Rehabilitierung der Kölner Bischöfe. Diplom Theologin Maria Mesrian von Maria 2.0 im Rheinland hat keine Hoffnung mehr auf eine Kehrtwende.

Wie geht es Ihrer Einschätzung nach in Köln weiter, nachdem Papst Franziskus Kardinal Woelki möglicherweise im Amt des Erzbischof belässt?

Mesrian Ich denke, dass sich viele Menschen frustriert von der Kirche abwenden werden. Auch viele Gemeinden können sich mit dem Erzbischof keine Zukunft mehr vorstellen. Die Frustration ist groß und wird wahrscheinlich zu einer neuen Austrittswelle führen, zumal, wie ich hörte, 80 Prozent der Leute, die von den päpstlichen Visitatoren damals befragt wurden, sich sehr kritisch über diese Amtsführung geäußert haben. Es ist ein großes Problem, dass all das nun völlig ignoriert wurde und nur noch Kirchenpolitik eine Rolle spielt.

Info 28. Mai 2021 Papst Franziskus ordnet eine Untersuchung über die komplexe Situation im Erzbistum an. 7. Juni Die vom Papst berufenen Visitatoren – Kardinal Anders Arborelius aus Schweden und der Rotterdamer Bischof Johannes van den Hende – nehmen ihre Arbeit in Köln auf. Rund eine Woche lang verschaffen sie sich ein Bild von der pastoralen Situation und sprechen mit Beteiligten. 10. August Die beiden Visitatoren übergeben ihren Bericht an den Vatikan, über den Inhalt wird nichts bekannt. 15. September Papst Franziskus lehnt den Rücktritt des Hamburger Erzbischofs Stefan Heße ab. 24. September Papst Franziskus belässt Kardinal Woelki und die beiden Weihbischöfe Schwaderlapp und Puff im Amt. Woelki nimmt eine mehrmonatige Auszeit. Bis zu seiner Rückkehr soll der Kölner Weihbischof Rolf Steinhäuser Erzdiözese verwalten

Was würden Sie Menschen sagen, warum es dennoch wichtig und wertvoll ist, in der Kirche zu bleiben?

Mesrian Ich kann mittlerweile keinem sagen, was richtig und was falsch ist. Jedem, der jetzt aus Gewissensgründen aus der Kirche austritt, kann ich wirklich keinen Rat geben. Wenn selbst eigene Gutachten letztlich keine Konsequenzen mehr haben, was soll man da den Menschen eigentlich noch sagen? Wenn man in einem fahrenden Zug sitzt, nützt es nichts, in den hinteren Wagen zu rennen. Der Zug fährt dennoch weiter in die falsche Richtung.

Warum sind Sie noch Mitglied?

Mesrian Noch lasse ich mich von der Bistumsleitung nicht dazu bringen, eine Kirche zu verlassen, die mich von Kind an begleitet hat und mir auch biografisch so viel bedeutet. Aber: Es ist momentan ein großes „noch“.

Haben Sie denn Hoffnungen, das mit den verabschiedeten Dokumenten des Synodalen Weges sich zumindest eine neue Richtung ergibt?

Mesrian So komisch sich das anhört: Ich glaube, dass das Scheitern des Synodalen Weges wahrscheinlich der Erfolg ist. Weil sich dann nämlich die Fronten in der Kirche klar zeigen werden. Die Synodalen müssen jetzt Stellung beziehen, so oder so. Aber ich glaube nicht, dass es irgendwann zu Veränderungen in der Kirche kommen wird. Dazu haben die Menschen längst keine Geduld mehr. Ich selbst habe ja auch kein Rezept für die Zukunft. Aber die Menschen, denen der Glaube noch am Herzen liegt und die möchten, dass es weitergeht, werden eigene Formen finden müssen. Sie werden sich also unabhängig machen von der Form der Kirche.

Woher kommt die steigende Ungeduld der Menschen? Hat das auch zu tun mit dem Schock des sexuellen Missbrauchs in der Kirche, die dem Reformprozess eine ungeheure Dringlichkeit verliehen hat?

Mesrian Absolut. Das ist nämlich der tiefste Abgrund, in den man schauen kann, wenn man mit Betroffenen reden konnte. Wenn das Wesentliche des Christentums die Verschränkung von Gottesliebe und Nächstenliebe ist, und diese an ihrem verletztlichsten Punkt verraten wurde - wie das beim sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen passiert ist und ohne Konsequenzen blieb -, dann hat die Institution Kirche ihre Daseinsberechtigung verwirkt. Weil sie die Botschaft Jesu, für die Kleinsten und Schwächsten einzutreten, verraten hat. Auch daher kommt jetzt die Ungeduld auch von älteren Menschen.

Warum scheint die Kirche jetzt unfähig zu Umkehr und Aufbruch zu sein?

Mesrian Weil es - ganz einfach - um Geld und um Macht geht.

Den Synodalen wird immer wieder vorgeworfen, dass mit ihren Reformen eine Kirchenspaltung droht. Droht nicht viel eher eine Spaltung der Gläubigen innerhalb Deutschlands?

Mesrian Auf jeden Fall. Aber eigentlich leiden wir ja unter den Folgen einer Kirchenspaltung schon seit Papst Johannes Paul II. und seinem harten Vorgehen gegen die Theologie, das durch Ratzinger noch verstärkt wurde. Dadurch wurde ein Keil in die Kirche getrieben und eine Gegenbewegung zum zweiten Vatikanischen Konzil eingeleitet.

Steht die Kirche Ihrer Meinung nach also an einem Kipp-Punkt?

Mesrian Für mich ist die Kirche epochal gekippt, als entschieden wurde, dass die Gutachten keine Folgen haben. Man muss sich inzwischen wirklich rechtfertigen, warum man überhaupt noch katholisch ist.

Stehen wir möglicherweise an der Schwelle zu einem neuen Verständnis von Kirche im 21. Jahrhundert?