Marcus Haefs und die Dead Dates Opa ist der Beste

Als „Rostkehlchen“ sang er in einigen Bands (unter anderem die 95er und Cashbar Club) zu hörenswerter Musik. Seine neue Truppe mit alten Bekannten heißt Dead Dates. „Wir spielen melodischen Punk-Rock-´n´-Roll mit deutschen und englischen Texten, die mal politisch sind, aber meistens vom Leben und der Liebe in allen Facetten handeln.“ Und dabei werfen die Dead Dates mit popmusikalischen Zitaten nur so um sich. „Wir sind stets versucht, unseren Vorbildern wie The Clash, Chelsea, Rancid, Hosen, Ramones oder Fehlfarben nachzueifern, ohne sie kopieren zu wollen.“