Eine Expedition zum Karneval : „Die Menschen brauchen dringend eine Auszeit“

Wenn der Karneval seine Spuren hinterlässt: Manual Andrack in der Uniform des Roten Funken. Foto: (c) Pasquale D’Angiolillo

Interview Manuel Andrack hat sich ein Jahr als Narr auf die Spuren von Karneval, Fasching und Fastnacht begeben. Dabei ist dem Kölner Erstaunliches begegnet: sogar in Düsseldorf und Mönchengladbach.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Maskenpflicht für alle! Die Karnevalisten scheinen endlich ans Ziel ihrer Träume gekommen zu sein?

Andrack Nur haben die sich das ein bisschen anders vorgestellt haben.

Info Auch als Botschafter des Bieres geehrt Der Autor Manuel Andrack, 1965 in Köln geboren, ist Redakteur, Moderator und Schriftsteller. 13 Jahre lang arbeitete er mit Harald Schmidt zusammen. Einem größeren Lesepublikum wurde er mit seinen Reportagen über das Wandern bekannt. 2002 wurde vom Deutschen Brauer-Bund zum Botschafter des Bieres ausgezeichnet, weil er in jeder Sendung der Harald Schmidt Show ein Bier von unbekannten Brauereien trank und vorstellte. Sein Buch Manuel Andrack: „Mein Jahr als Narr“. Dem Geheimnis von Karneval, Fasching, Fastnacht auf der Spur. dtv Premium, 336 Seiten, 18 Euro

Also keine Narren-Verschwörung …

Andrack … auf keinen Fall. In der Geschichte war es manchmal sogar so, dass die Obrigkeit Masken verboten hat – wie in Venedig. Weil man den Verdacht hatte, dass mit einer Maske Schlimmes getrieben werden kann, etwa Verbrechen. Darum gab es total viele Erlasse, wann und wo keine Maske getragen werden darf. Das lässt dann auch Rückschlüsse zu, wann eine Maske in Venedig tatsächlich getragen werden durfte, nämlich in der Kirche und im Theater. Aber dass wir jetzt Masken tragen müssen, ist keine jecke Verschwörung.

Haben Sie Ihr Jahr als Narr unbeschadet überstanden?

Andrack Da müssen Sie am besten meine Frau fragen, die möglicherweise befürchtet, dass ich jetzt ein Roter Funk werde.

Ist sie gerade zu sprechen?

Andrack Leider nicht. (lacht)

Dann eben psychologisch: Was hat denn das Jahr als Narr mit Ihnen gemacht?

Andrack Ich muss schon sagen, dass ich vom Narren-Reporter wieder zum Narren-Fan geworden bin.

Können Sie in überschaubarer Länge sagen, was Karneval eigentlich ist, ungeachtet der gefühlt 97 Varianten, die es in Deutschland gibt?

Andrack Es ist natürlich der Ausbruch aus dem Alltag, der jetzt so bitter fehlt. Klassischerweise wird ja im Karneval alles von unten nach oben und von oben nach unten gekehrt. Wenn man in die kleineren Einheiten des Karnevals schaut, erlebt man wirklich eine gute, nicht ranzige Heimatverbundenheit. Die Tradition wird modern gelebt, mit einer Herzlichkeit, die mich echt begeistert hat.

Und es stellen sich oft – so auch meine Erfahrung beim Lesen Ihres Buches – eigene Kindheitserinnerungen ein.

Andrack Das gehört absolut dazu; und genau das hat mich lebenslang begleitet. Erst hat man noch das Indianerkostüm getragen, in der Studentenzeit dann als ironische Verbeugung vor den 70er Jahren den furchtbaren, lilafarbenen Hosenanzug der Mutter. Meine erste Freundin hat mir dann gesagt, ich sei hässlich. Aber darum geht es überhaupt nicht. Alle, die mich gesehen haben, waren guter Laune. Und so soll Karneval doch sein. Aber schön, dass Sie sich auch an Ihre Kindheit erinnert haben, wie man Indianer oder Cowboy war. Wobei: Cowboy war ich nie, obwohl ich immer gerne rumgeballert habe.

Ich war auch immer nur Indianer, allerdings der einzige auf unserer Straße unter vielen Cowboys …

Andrack Ich fand Indianer aber immer attraktiver, weil man sich ordentlich was ins Gesicht kleistern konnte. Cowboys hatten bestenfalls nur einen dünnen Schnurrbart.

Bei den Schilderungen über den durchwachsenen Erfolg Ihrer ersten Büttenrede musste ich an Thomas Bernhard denken und seine Aussage: Der Spaßmacher hat nichts zu lachen!

Andrack Das wird jetzt aber hochliterarisch, wenn sogar Thomas Bernhard herhalten muss.

Ich wollte nur das Niveau in die Höhe schrauben.

Andrack Aber es stimmt schon, ich habe mit meiner Rolle als Büttenredner schon etwas gefremdelt. Dabei bin ich es ja schon gewohnt, Texte von mir vorzulesen. Die Erwartungshaltung ist dann aber eine umgekehrte. Mancher denkt, okay, ich geh jetzt zu einer Lesung, könnte also ein bisschen anstrengender werden, und dann sind sie überrascht, wenn es doch lustig wird. Bei der Büttenrede war es genau umgekehrt. Da erwarteten die Leute drei Zoten in der Sekunde – und dann mussten die Leute meinen Reimen zuhören. Ich schaute also in mehr oder weniger fassungslose Gesichter.

Frustrierend ist ja schon, wenn man bei Ihnen liest, was nach Erkenntnissen von Brauchtumsforschern eine gute Büttenrede ausmachen soll: nämlich zu 55 Prozent die Körpersprache, zu 38 Prozent die Stimmlage und nur zu sieben Prozent der Inhalt.

Andrack Als großer Inhalts-Fan war ich überrascht über diese Erkenntnis. Bei der Harald-Schmidt-Show haben wir immer gesagt: Inhalt geht über alles. Das hat mich dann doch entsetzt, dass Inhalt so wenig Bedeutung haben soll. Ich glaube es auch noch nicht ganz.

Erstaunlich, dass Sie Ihr Herz an das Hoppeditz-Erwachen in Düsseldorf verloren haben.

Andrack Absolut. Und typisch Kölner: Ich hatte immer die Scheuklappen auf und habe allenfalls rheinauf nach Bonn geschaut. Erst bei meinen Recherchen stieß ich auf den Hoppeditz und habe mir den dann auch angeschaut. Ich fand das großartig. Das war ganz ursprünglicher Karneval, wenn der Narr dem Oberbürgermeister die Leviten liest – im Gegensatz zum traditionellen Mega-Saufen in Köln. Die Menschen aus dem Ruhrgebiet fahren am 11.11. einfach durch Düsseldorf durch und kommen gar nicht auf die Idee, dort auszusteigen. Die fahren leider alle nur nach Köln.

Cooler ist aber Mönchengladbach gewesen, die den 11.11. um einen Tag vorverlegten, wie Sie nicht ohne Häme schreiben. Spielte da auch der Fußball-Neid eine Rolle, so als Kölner?

Andrack Ja klar. Sich als Kölner über den Mönchengladbacher Karneval und den komischen Spruch „Halt Pohl“ lustig zu machen, war eine ganz sichere Vorlage. Da musste ich praktisch nur noch den Fuß hinhalten.

Ihr Buch schließt mit einer Murmeltier-Weisheit: Die närrische Zeit endet nie. Spiegelt sich darin Ermunterung oder Bedrohung?