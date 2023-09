Gratis-Leseproben und mehr Alles zum Manga Day 2023 in Düsseldorf

Welche Buchhandlungen in Düsseldorf nehmen teil? Laut der offiziellen Internetseite machen die Buchhandlung Schulz & Schultz an der Geibelstraße 76, der Manga-Mafia Store an der Immermannstraße 59, die Mayersche Buchhandlungen an der Königsallee 18, an der Nordstraße 73 sowie an der Benderstraße 5, Press & Books am Konrad-Adenauer-Platz 14, Takagi Books & More an der Immermannstraße 31, Thalia an der Friedrichstraße 129-133 sowie die Zentralbibliothek am Konrad-Adenauer-Platz beim Manga Day mit. Auch die Buchhandlung Bolland & Böttcher an der Rethelstraße 121 nimmt zum ersten Mal teil.