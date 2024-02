Ein Buch versammelt feine Notizen des großen Schauspielers Die kunterbunte Welt des Manfred Krug

Mit Sammelsurium ist auch das feine Büchlein mit kleinen und ganz kleinen aphoristischen Beobachtungen untertitelt, die sich im Nachlass des 2016 verstorbenen Publikumslieblings fanden. Das geht querbeet. Nicht einmal Jahreszahlen gibt es. Ortsangaben auch nicht. Fast scheint es, als würde auf den 110 kleinformatigen Seiten das zu lesen sein, was einem beim Stöbern in ungeordneten Hinterlassenschaften des Verstorbenen in die Hände gefallen ist. Dieses feine Chaos aber ist Prinzip und spiegelt die kunterbunten Ideen, die dem gebürtigen Duisburger Schauspieler so in den Sinn kamen.