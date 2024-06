Buchvorstellung im Malkasten Deutschlandreise mit einer kritischen Kunstkennerin

Düsseldorf: „Was hätte ich sonst machen können, als mich aufs Fahrrad zu setzen und herumzufahren?“, fragte Helga Meister ihr Publikum am Dienstagabend im Malkasten. Damit erinnerte die umtriebige Journalistin an die Zeit während der Pandemie, als Museen geschlossen und das kulturelle Leben praktisch auf Null gefahren war. Helga Meister radelte oder spazierte durch die Stadt, um sich die Kunst im öffentlichen Raum einmal genauer anzuschauen. Aus diesen Touren entstand das Buch „Düsseldorf – Kunst im Freien“, in dem sie 125 Skulpturen von 90 Kunstschaffenden vorstellte. Das Werk war innerhalb kürzester Zeit vergriffen und dessen Autorin auf den Geschmack gekommen, sich noch intensiver mit dem Thema figurativer Plastiken zu beschäftigen.