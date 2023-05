Ausstellung für Peter Royen Und immer wieder Post von Königin Beatrix

Der Künstlerverein Malkasten feiert den 100. Geburtstag von Peter Royen mit einer kleinen Ausstellung im Jacobi-Saal. Er erinnert damit nicht nur an sein Ehrenmitglied, sondern an ein Vorbild. Royen stammt aus Amsterdam und machte Düsseldorf seit 1946 bis zu seinem Tod in Jahr 2013 zu seiner Wahlheimat. Er kämpfte für die bildenden Künstler, als die Stadt noch vorrangig die Düsseldorfer Theater unterstützte, initiierte den Kunstbeirat und die Filmwerkstatt. 1974 war er Direktor des MIT und nahm 1981 an Otto Pienes erster Sky Art Konferenz teil. Er leitete den Beirat zur Vorbereitung der Kunsthochschule für Medien in Köln und war Kuratoriumsmitglied für das neue ZKM in Karlsruhe.