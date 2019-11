Martin Walsers Buch „Mädchenleben“ : Schöne Sätze, konstruierte Handlung

Martin Walser daheim in Nußdorf am Bodensee: Der Schriftsteller sitzt in seinem Büro auf dem Sofa. Foto: dpa/Felix Kästle

Das neue Buch von Martin Walser heißt „Mädchenleben“. Die Geschichte tarnt sich als Legende. Sie lässt den Leser ratlos zurück.

Dabei ist das neue Walser-Buch eigentlich ein altes: Die Geschichte des verschwundenen Kindes findet sich grob skizziert unter dem Stichwort Mädchenleben in seinen Tagebüchern aus dem Jahr 1961, zudem werden seitenlang Aphorismen gedruckt, die in ihrer Form Walsers „Meßmer“-Büchern zuzurechnen wären; zudem liegt seine literarische Liaison mit Glaube und Christentum schon einige Jahre zurück. Vor acht Jahren erschien „Muttersohn“, eine Art Glaubensroman; wenig später hielt er in Harvard eine Rede zur Rechtfertigung vor Gott, in der Martin Walser als bekennender Kirchgänger erklärte, dass wir allein auf Gottes Gnade angewiesen, in diesem Sinne rechtlos und daher Gottes Willen ausgeliefert seien.