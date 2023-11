Interview mit Monika Schnetkamp „Kunst muss frei sein“

Schnetkamp Wir vergeben zum 15-jährigen Bestehen unter dem Begriff „Publish Now" ein Katalogstipendium für Künstlerbücher und künstlerische Monografien an Künstler und Künstlerinnen ohne Altersbegrenzung. Vor drei Wochen haben wir die Ausschreibung im Internet veröffentlicht. Eine unabhängige Jury fällt die Entscheidung. In Zukunft wollen wir auch ein Artist in Residence-Programm anbieten.