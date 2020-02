Madrid/Hamburg/Wien : Madrid sagt Plácido Domingos Auftritte ab

Madrid/Hamburg/Wien (dpa) Nach seiner Entschuldigung bei den Frauen, die ihm Übergriffe vorgeworfen hatten, gerät der spanische Opernstar Plácido Domingo weiter unter Druck. Die spanische Regierung sagte zwei geplante Auftritte des 79-Jährigen am Teatro de la Zarzuela in Madrid ab.

Diese Entscheidung treffe man „aufgrund der Schwere“ der Vorwürfe und „aus Solidarität mit den betroffenen Frauen“, so das Nationale Institut für Darstellende Künste und Musik. Weitere Engagements des Stars stehen auf dem Prüfstand. „Wir sind irritiert über diese neuen Entwicklungen und nehmen die Thematik rund um Plácido Domingo sehr ernst“, sagte der Sprecher der Hamburger Staatsoper, Michael Bellgardt. Die Staatsoper will zunächst an den geplanten Auftritten des 79-Jährigen Ende März festhalten. Die Salzburger Festspiele teilten auf Anfrage mit, es gebe für das Engagement von Plácido Domingo im August 2020 unterschriebene Verträge. Allerdings habe sich jetzt die Faktenlage geändert, nachdem Domingo eingeräumt hatte, dass sein Verhalten die betroffenen Frauen verletzt haben könnte. „Die Salzburger Festspiele wollen zunächst umfassende Informationen zum Fortgang der in den USA laufenden Untersuchungen einholen und danach ihre Entscheidung der Öffentlichkeit bekanntgeben“, hieß es.