Großes Poesie-Fest im Heine Haus Verse gegen Flucht und Vertreibung

Traditionell wird am dritten Tag des Festes der Poesie-Debüt-Preis Düsseldorf an Nachwuchsdichterinnen und -dichter verliehen. In diesem Jahr ging die Auszeichnung an Ronya Othmann. Die 1993 in München geborene Autorin und Journalistin hat mit „Die Verbrechen“ 2021 ihren ersten Gedichtband vorgelegt. Der überzeugte die Jury des Poesie-Festes – bestehend aus dem Verleger Christoph Buchwald, Buchhändler Rudolf Müller und Literaturkritiker Tobias Lehmkuhl – durch eine Sprache, die den Leser „auf der inneren Ebene anspricht“ und immer nah am Geschehen ist, wie Literaturwissenschaftler und Büchner-Preisträger Marcel Beyer in seiner Laudatio am Sonntagvormittag betonte. Othmann ist das Kind einer deutschen Mutter und eines kurdisch-jesidischen Vaters, deren Urgroßeltern Zeugen des Genozids an Armeniern waren. Auch deshalb behandeln ihre von der Kritik hochgelobten Texte Flucht und Vertreibung. Dafür findet sie bereits in ihren Überschriften bewegende Bilder, wie in „Die Straße, die ein Dorf nicht mehr findet“. Marcel Beyer wies begeistert darauf hin, dass ihr ausgezeichnetes Lyrik-Debüt „Die Verbrechen“ ein Buch ist, das „als Ganzes gelesen werden will“.