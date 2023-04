Düsseldorfer Literaturpreis für Nico Bleutge Was zählt, ist das Erfühlen

Info

Biografie Nico Bleutge wurde 1972 in München geboren, wuchs in Pfaffenhofen an der Ilm auf und lebt heute in Berlin. Er studierte Neuere Deutsche Literatur, Allgemeine Rhetorik und Philosophie in Tübingen. Seine Gedichte wurden in zahlreichen Anthologien und Literaturzeitschriften veröffentlicht und vielfach übersetzt. Für sein Schreiben wurde er häufig ausgezeichnet, zuletzt mit dem Alfred-Kerr-Preis (2016), dem Kranichsteiner Literaturpreis (2017) und dem Stipendium der Villa Massimo Rom (2018/19). Seit 2001 ist er zugleich als freier Literaturkritiker tätig.

Buch Nico Bleutges jüngstes Buch, „schlafbaum-variationen", ist im Verlag C.H. Beck erschienen, umfasst 109 Seiten und kostet 22 Euro.

Ehrung Der mit 20.000 Euro dotierte Düsseldorfer Literaturpreis wird in diesem Jahr zum 22. Mal vergeben. Eine siebenköpfige Jury bestimmte den Preisträger. Die Verleihung findet vor geladenen Gästen am 25. Mai in der Zentrale der Stadtsparkasse Düsseldorf statt.