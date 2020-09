Ausstellung in der Ludwiggalerie : Die Bilder berühmter Kindergeschichten

Ausstellung in der Ludwiggalerie

Oberhausen „Das kleine Gespenst“ von Otfried Preußler wurde auch wegen seiner Illustration unvergesslich. Eine Ausstellung in der Oberhausener Ludwiggalerie spürt den Zeichnungen zu 35 Büchern nach.

Wer an Otfried Preußlers berühmte Kinderbuch-Figuren denkt, hat meistens sofort ein Bild im Kopf. Denn genauso erfolgreich wie die Geschichten des Autors sind deren Illustrationen. Konsequenterweise ist die Ausstellung „Otfried Preußler – Figurenschöpfer und Geschichtenerzähler“ in der Ludwiggalerie Oberhausen vor allem eine Werkschau dieser Zeichnungen, die über Jahrzehnte hinweg zu den 35 Büchern entstanden, die in mehr als 50 Sprachen übersetzt und über 50 Millionen Mal verkauft wurden.