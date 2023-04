Lothar Götz in der Galerie Petra Rinck Durchdachte Wunderwerke

Lothar Götz (60) hat visuelle Kommunikation in Aachen, Ästhetik bei Bazon Brock in Wuppertal, Kunst bei Gerhard Merz in Düsseldorf und Malerei am Royal College of Art in London studiert. Er kennt sich aus im sinnlichen Anschauen, weiß um die Gesetzmäßigkeit von Schönheit und um Farben und Formen, die die Sinne bewegen. Die Ausstellung bei Petra Rinck ist grandios, aber nicht spektakulär. Sie spielt mit DIN A-4-Formaten wie mit der gesamten Wandfläche.