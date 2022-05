Literaturspaziergänge in Düsseldorf : Mit allen Sinnen als Flaneur durch die Stadt

Düsseldorf/Wuppertal Spazieren ist zum beliebten Zeitvertreib in der Corona-Pandemie geworden. Das Zakk greift diesen Trend auf und veranstaltet mit der Börse Wuppertal literarische Audio-Walks zum Thema „Flanieren/Flexen“. Denn statt gemütlich durch die Stadt zu schlendern, setzen sich die Künstler und Teilnehmer mit dem Bewegen im Raum auseinander.

Spazieren, ohne ein bestimmtes Ziel, einfach mal raus, allein oder in Gesellschaft – in Corona-Zeiten ist das zum Trend geworden. Im 19. Jahrhundert kannte man diesen Zeitvertreib unter dem Begriff „Flanieren“. Er bedeutet langsames, genüssliches Umherschlendern und ein bewusstes Aufnehmen der Umgebung mit allen Sinnen.

Was damals ein Privileg der gehobenen Schicht war, will das Zakk in Kooperation mit der Börse Wuppertal und mit Hilfe der Kuratoren Carolin Keufen und Avan Weis für alle ermöglichen. Unter dem Motto „Flanieren/Flexen.22.“ werden von Mai bis September zehn literarische Audio-Walks in Düsseldorf und Wuppertal angeboten. Dabei wird dem ziellosen Umherschlendern ein bewusstes, feministisches Bewegen im städtischen Raum – das Flexen – gegenüber gesetzt. Die Reihe startet am 28. Mai an der Kunstakademie Düsseldorf.