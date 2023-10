Literaturnobelpreis an Jon Fosse Die Poesie der Dunkelheit

Natürlich konnte er nie anders: Wenn er als Kind zum Fahnenmast seiner Heimatstadt hinaufblickte, musste er an seinen großen Lehrmeister Anton Tschechow denken. In dessen Theaterstück „Die Möwe“ vereinsamt ein Schriftsteller, bis er sich am Ende erschießt. Dabei war dieser Treplev erfolgreich. Ja, das war er, aber er hatte die Liebe nicht, und deswegen war der Erfolg nichts.