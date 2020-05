Lesungen : „Literando“ – der neue literarische Lieferdienst

Die Düsseldorfer Buchpreisträgerin 2020: Jackie Thomae. Foto: Anne Orthen (orth)

Düsseldorf Für das neue Format suchen Literaturbüro und Zakk noch Gastgeber für geplante Balkon-Lesungen. Auch die Literaturtage finden unter besonderen Bedigungen statt. Unter anderem wird Preisträgerin JackieThomae auftreten.

Von Lothar Schröder

„Literando“ klingt für einen literarischen Lieferdienst irgendwie nach einem fixen Geschäftsmodell in kulturkriselnden Conora-Zeiten. Das aber soll „Literando“ nicht sei; es ist ein spannendes Ersatzprogramm für den ausgefallenen Bücherbummel und den Veranstaltungen im Lesezelt. Die wollten Literaturbüro und Zakk nicht einfach sang- und klanglos ausfallen lassen, sondern man überlegte sich, was und wie Literatur zu retten sei. Rausgekommen ist dabei „Literando“.

Und das geht so: Es soll Lesungen auf Balkone von Privatleuten geben, ab 1. Stockwerk aufwärts, und am besten auf der Rückseite des Hauses, auch in der Hoffnung, dass auf zahlreichen anderen Balkonen sich weitere Zuhörer einfinden werden. Ab sofort können sich alle Düsseldorfer (mit ihrem Balkon) bewerben. Wer ausgewählt wird, bekommt Besuch von einem Künstler, der etwa 20 Minuten liest. Eine Begleitperson sorgt für unaufwendige technische Verstärkung. Und selbstverständlich darf auch dieser Hinweis nicht fehlen: dass nämlich auf Abstandsregeln geachtet werde, das Team darüber hinaus Masken trage und Desinfektionslösung dabei habe. Zwischen dem 4. und 7. Juni wird täglich ein Stadtteil von zwei Teams literarisch „bespielt“, die jeweils drei Auftritte absolvieren. Neben den Balkonen als private Bühnen sind auch Besuche von Pflegeheimen, Krankenhäusern geplant.

Wie schon berichtet, werden – wenn auch unter besonderen Bedingungen – sogar die Literaturtage stattfinden und damit die ersten „richtigen“ Lesungen in Düsseldorf seit längerem. Wobei schon die notwendig mickrige Bestuhlung an den vier Veranstaltungsorten auf die Ausnahmesituation hinweist. So sind im Literaturbüro insgesamt 35 Zuhörer zugelassen, Palais Wittgenstein ist mit 30 Gästen dabei, das Zakk mit 60 und die Johanneskirche mit 30.

Und das ist das Programm: Am 2. Juni lesen Sascha Lobo – um 19 Uhr im Literaturbüro – und Feridun Zaimoglu – ebenfalls 19 Uhr im Palais Wittgenstein. David Wagner stellt sein Buch „„Der vergessliche Riese“ am 3. Juni um 19 Uhr in der Johanneskirche vor; eine Stunde später gastiert im Zakk Fritz Eckenga mit „Am Ende der Ahnenstange. Erschöpfungsgeschichten live“. Und auch die Düsseldorfer Literaturpreisträgerin 2020 wird kommen, zwar nicht zur Preisverleihung – die abgesagt wurde –, dafür aber zu einer Lesung: Am 4. Juni liest Jackie Thomae aus „Brüder“ um 19 Uhr im Literaturbüro. Außerdem im Programm werden unter anderem Thorsten Nagelschmidt zu erleben sein, Sergej Lebedev, Maren Kames, Jo Schück, Dana von Suffrin und Tilman Röhrig.