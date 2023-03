Jan Weiler bei der Lit.Cologne Die Reise vom Pubertier zur „Älternzeit“

Aber Weilers Geschichten klingen trotz allem etwas außerordentlicher – als würde seiner Familie immer etwas Komisches zustoßen. Warum würde man sonst das bereits fünfte Buch darüber verfassen? Der Autor lebt, so liest er vor, in einer reinen Jungs-Wohngemeinschaft mit seinem mittlerweile 20-jährigen Sohn Nick. Seine Frau Sarah und seine Tochter Carla haben sich in eine Mädels-WG verflüchtigt, man hat sich getrennt. Das ist alles aber gar kein Problem, man arrangiert sich eben. „Sarah bekam die Waschmaschine, ich den Schoko-Brunnen“, liest Weiler.