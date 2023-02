Literaturtage in Köln Das sind die Höhepunkte der Lit.Cologne

Maria Ressa (Friedensnobelpreisträgerin 2021) setzt sich in ihrem Kampf für die Demokratie gegen die Manipulation und Fakten-Verschleierungen autokratischer und diktatorischer Herrschaftsgewalten ein. Dafür unverzichtbar sind Meinungsfreiheit sowie ehrlicher, unabhängiger Journalismus. In ihrem neusten Werk „How to stand up to a dictator“ klärt die philippinische Freiheitskämpferin auf, wie die Nutzung sozialer Medien zur Gefahr für Menschenrechte und Demokratie werden.