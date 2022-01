Nach Falschaussage zu Impftoten : Lisa Fitz will nicht mehr in SWR-Sendung „Spätschicht“ auftreten

Lisa Fitz will nicht mehr in SWR-Sendung „Spätschicht“ auftreten

Mainz/Stuttgart Die Kabarettistin Lisa Fitz erregte mit falschen Aussagen zu Impftoten vor laufenden Kameras Aufsehen. Nun beendet sie die jahrzehntelange Zusammenarbeit mit der Satiresendung „Spätschicht“ – und zeigt sich wütend.

Die Kabarettistin Lisa Fitz will nach ihren scharf kritisierten Aussagen zu Impftoten nicht mehr in der SWR-Comedysendung „Spätschicht“ auftreten. Das bestätigte Fitz der Deutschen Presse-Agentur (dpa) am Donnerstag. Sie warf der Redaktion der Sendung einen Vertrauensbruch vor.