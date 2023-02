Comedy im Zakk Lisa Feller bittet zum „Dirty Talk“

Die Stand-up-Komikerin wurde einem breiteren Publikum als Lisa in der fünften Staffel der Kult-Impro-Show „Schillerstraße“ bekannt, eine andere Zielgruppe gewann sie als Lehrerin in der Kinderserie „Schloss Einstein“. Eine Vielseitigkeitsfrau, beheimatet in den Disziplinen Comedy, Schauspiel und Podcast, Moderation und Improvisation. Ihr Herz schlage aber „definitiv für die Bühne“, sagt Feller. Wenn sie mit dem Publikum interagieren könne, „dann bin ich voll ich“. Schon in der Schule hat es sie glücklich gemacht, wenn sie Mitschüler zum Lachen bringen konnte, „Lachen ist einfach super“, es entlaste den Körper von all dem Druck, der von außen kommt, besonders in diesen Zeiten.