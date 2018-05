Linkspopuläre als neue Kraft

Der Politikwissenschaftler Nölke plädiert für eine linke Alternative zur AfD.

Das Buch von Andreas Nölke hat ein klares Ziel: "Die Etablierung einer machtvollen links-populären Position, die die Sorgen großer Bevölkerungsschichten über die mangelnde Berücksichtigung ihrer Präferenzen - insbesondere in Bezug zu ,Flüchtlingen und Europapolitik' - in den etablierten progressiven Parteipositionen aufgreift." Das sei die kurzfristig einzige "realistische Möglichkeit für die Rückgewinnung einer breiten politischen Mehrheit für progressive Politik" und darüber hinaus "zur Stabilisierung der Demokratie in Deutschland". Der Fundierung dieses Zieles dienen das Aufzeigen von Armut und Abstiegssorgen, die Folgen für das Wahlverhalten, die Analyse der Verluste linker Parteien und die Darlegung politischer Ziele, um eine "linkspopulären Lücke" zu schließen.