Szenische Totenmesse : Die Reinigung der Gaskammer

Bochum Bei der Ruhrtriennale wird György Ligetis „Requiem“ zur szenischen Erinnerung an den Holocaust.

Die Bochumer Symphoniker unter der Leitung von Steven Sloane und der lettische Staatschor unter der Leitung von Maris Sirmais lassen es am Anfang einmal komplett erklingen und erfüllen die Jahrhunderthalle mit diesen bis heute ungewöhnlich fremd erscheinenden Klängen, die sie ungemein kraftvoll und fast sezierend genau aufführen. Ligeti hat in diesem Requiem vor allem den Gefühlen Trauer, Ohnmacht und Wut Ausdruck gegeben. „Introitus“ und „Kyrie“ sind ein Fallen ins Leere, eine Klang gewordene Halt- und Heimatlosigkeit, das „Dies irae“ eine Entladung des Zorns, der existenziellen Grundangst.

Dieses zwischen 1963 und 1965 aufgrund der Erfahrungen von Nationalsozialismus, Stalinismus und dem ungarischen Volksaufstand entstandene Werk wirkt bis heute ungemein stark und berückend aus sich selbst heraus. Die Bilder, die Regisseur Kornél Mundruczó ihm auflädt, sind hingegen problematisch. Der Abend ist in die drei Dimensionen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft geteilt. Der Zuschauer wird zuerst mit dem Blick in eine verschmutzte Gaskammer (Bühne: Monika Pormale) konfrontiert, die drei Männer zu reinigen versuchen. Diese Bild ist ein Schock, verursacht ein unterschwelliges Grauen und Nachdenken darüber, wie Zusammenleben und Erinnerung zu gestalten sind in einer Gesellschaft, aus der heraus menschheitsgeschichtlich gesehen erst vor kurzem ein so unfassbares Verbrechen geschehen ist.