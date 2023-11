Liebe und Verlust im Alter Paul Austers neuer Roman "Baumgartner" berührt die Herzen

Dieses Buch ist nun da, es heißt „Baumgartner“, und jedes Adjektiv in Hustvedts Ankündigung trifft zu. Der 76 Jahre alte Paul Auster erzählt auf knapp 200 Seiten vom emeritierten Philosophie-Professor Sy Baumgartner. Vor zehn Jahren verlor er seine geliebte Frau Anna bei einem Badeunfall, und so endete sein „einzig wahres Leben“. Baumgartner gießt jeden Morgen Kaffee in ihren Becher, obwohl sie nicht mehr da ist. Und weil er das morgendliche Klappern ihrer Schreibmaschine so vermisst, den Klang ihrer in die Tasten gedrückten Gedanken, setzt er sich in ihr Zimmer und schreibt, damit das Haus in New Jersey vom Soundtrack der erinnerten Gemeinsamkeit erfüllt wird. Zwischendurch arbeitet er an einer Studie über „Phantom-Menschen“, Personen also, die man so stark vermisst, dass der seelische Schmerz körperlich spürbar wird.