Museum Morsbroich präsentiert Werke des rheinischen Künstlers Sigmar Polke Auf den Spuren archaischer Welten

Die frühen Zeichnungen, so scheint es, haben den Grund gelegt für alles, was später entstand. Eine weitere Quelle ist ein 16-Millimeter-Film, den er mit Christof Kohlhöfer für das Museum Morsbroich drehte: „Der ganze Körper fühlt sich leicht und möchte fliegen“, ein Sammelsurium skurriler Szenen. In einer davon nimmt Polke in Straßenschuhen ein Fußbad, bei dem Gurken Aalen gleich seine Treter umkreisen. In einer anderen Szene erscheint der Künstler in ein Geflecht aus Schnüren eingespannt, in dem er sich in der Art von Leonardo da Vinci mit ausgebreiteten Armen und Beinen zum Renaissance-Menschen stilisiert. Wenn man sich in der Ausstellung diesem Film in seiner ganzen Gemächlichkeit aussetzt, wird einem bewusst, wie sehr sich das Zeitverständnis der 60er Jahre von unserem heutigen, von schnellen Schnitten beherrschten unterscheidet.