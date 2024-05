„Let’s Dance“ zu Gast bei Moulin Rouge Warum Profitänzer Valentin Lusin Blut geleckt hat

Schnelle Tänze im 2/4-Takt, knappe Outfits, eine Welt getaucht in feuriges Rot: Die Kulisse rund um die berühmte rote Mühle in Pigalle ist ein wahrer Sündenpfuhl. Alles an Moulin Rouge ist verrucht und doch zauberhaft zugleich. Was in Moulin Rouge passiert, bleibt auch hier? Nicht an diesem Freitagabend, an dem die RTL-Sendung „Let’s Dance“ erstmals, einmalig und live in den Kulissen des Musical Domes in der Kölner Innenstadt gastiert. In dem Theater wird sonst Moulin Rouge aufgeführt.