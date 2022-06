Vortrag von RP-Redakteur Wolfram Goertz : Lesung mit Musik: „Mein Bach – 22 Blicke auf den Thomaskantor“

Ein Denkmal vor der Thomaskirche in Leipzig erinnert an den Komponisten Johann Sebastian Bach. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Düsseldorf RP-Redakteur Wolfram Goertz und Kantor Markus Belmann gestalten einen Abend in der Maxkirche, der dem Komponisten Johann Sebastian Bach gewidmet ist.

Jetzt kommt Goertz mit einem Vortrag in die Maxkirche in der Düsseldorfer Altstadt. Er nennt ihn „Mein Bach – 22 Blicke auf den Thomaskantor“. Die einzelnen Abschnitte tragen vielversprechende Überschriften, etwa „Kompressen in G-Dur“, „Auto-Kleptomanie“, „Sisyphos am Spinnrad“ oder „Eine Fuge ist eine Fuge ist eine Fuge“. Maxkantor Markus Belmann wird den Vortrag an der Orgel mit ausgewählten Klangbeispielen musikalisch illustrieren.