Frank Schätzing und Eckart von Hirschhausen „Lust auf eine Bondine, die die Welt rettet?“

Bei ihrer Einführung in die lebhafte und kurzweilige Gesprächsrunde in der Buchhandlung Mayersche Droste stellte Moderatorin Christine Grefe die beiden prominenten Männer auf dem Podium vor: Frank Schätzing habe lange in der Werbung und als Radiosprecher gearbeitet, bevor er mit Wissenschaftsbüchern wie „Der Schwarm“ bekannt geworden sei. „Ach, der ist von dir?,“ setzte Eckart von Hirschhausen launig nach und grinste. Ihn hätte man bis vor kurzem noch als Arzt, Komiker und Verfasser heiterer Bücher über Gesundheit angekündigt, sagte Christiane Grefe. Inzwischen wechselten die Autoren das Genre und schrieben Fachbücher, die sich mit dem Klimawandel beschäftigen. Frank Schätzing veröffentlichte 2021 „Was, wenn wir einfach die Welt retten? Handeln in der Klimakrise“, Eckart von Hirschhausen rüttelte bereits 2018 mit seinem Weckruf auf: „Mensch, Erde! Wir könnten es so schön haben“.