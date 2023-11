Lesung mit Navid Kermani Die Bücher eines Trauerjahres

In Zeiten, da das pflegefreie Urnengrab als ideale Möglichkeit gesehen wird, sich eines Verstorbenen zu entledigen, klingt der Bericht über die Totenwaschung eines nahen Angehörigen wie ein exotisches Ritual. Navid Kermani wählte diese Szene für den Beginn seiner Lesung in Düsseldorf. Kermanis neuer Roman trägt den etwas rätselhaften Titel „Das Alphabet bis S“. Es ist das Tagebuch einer Ich-Erzählerin über ein ganzes Jahr in 365 Kapiteln. Gleichzeitig aber ist es auch ein Trauerbuch. Bei Waschen der verstorbenen Mutter fällt der Erzählerin auf, wie leicht der Körper ist. Ob er mit Seele schwerer war, fragt sie sich. Am offenen Grab dann eine weitere Frage: Was ist Trauer? Ihre Antwort: „Das ist Trauer, wenn das Glück, das es doch gibt, nicht mehr zu einem durchdringt.“