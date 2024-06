Lesung in Heine-Haus Die Wirklichkeit ist eine Wäscheleine von Fakten

Im Roman liegt der Dampfer bereits seit fünf Tagen still auf offener See. An Bord herrscht unter den gerade mal zwölf Passagieren, darunter Anouk, eine Atmosphäre der inneren Lähmung. Niemand weiß, was eigentlich genau geschieht und ob sie nicht doch noch – wie so viele andere vorher- erschossen werden sollen. Dann wird eine weitere Person herbeigebracht, die offenbar von großer Bedeutung ist.