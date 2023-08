Das neue Buch von Ferdinand von Schirach Eine Frage der Schuld

Mit Ansage, das kann nicht gutgehen. Einen mit sich selbst übermäßig beschäftigten Schriftsteller zum Schöffen in einem Mordfall zu berufen, mag als originelle Idee der Gerichtsverwaltung durchgehen, sonderlich pragmatisch aber ist sie nicht. Und so kommt es, wie es kommen muss: Der geständige Täter – er stach seine Ehefrau aus Eifersucht auf offener Straße nieder – wird vom Schriftsteller mit dieser philosophischen Frage konfrontiert: welche Strafe denn er sich selbst geben würde? Das ist der klassische Ferdinand-von-Schirach-Moment, an dem jede noch so mickrige Erzählung eine bedrückende, weil ethische Wucht bekommt. Auch seine Dramen wie „Terror“ von 2015 und fünf Jahre später „Gott“ spielen Gewissenskonflikte auf Leben und Tod durch. Das ist das Biotop des schreibenden Juristen, dessen literarische Karriere mit dem Erzählungenband „Verbrechen“ 2009 seinen Anfang nahm. Da war er schon Mitte 40. Wobei ihm stets diese These vor Augen steht, dass jeder zum Mörder, wenigstens zum Verbrecher werden kann.