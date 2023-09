Düsseldorf Festival Schubser, Schläge, Schreie

Auf den Sitzplätzen im Theaterzelt liegen Stoffbänder, links in Blau, rechts in Rot. Bevor die kanadische Gruppe „Les 7 doigts“ („die sieben Finger“) mit der deutschen Premiere von „Duel Reality“ loslegt, entspinnt sich ein Streit unter zwei Zuschauern. Er säße im falschfarbigen Block, greift ein Hitzkopf den Mann in der ersten Reihe an. Der will aber nicht weichen. Es kommt zu einer Rangelei, die beiden landen auf der Bühne. Da hat man es dann auch begriffen: Das alles gehörte zum Stück. „Duel Reality“ verwendet Motive aus Shakespeares „Romeo und Julia“, auch an „Westside Story“ fühlt man sich erinnert. Hier wie da geht es um verfeindete Gangs und ein Liebespaar zwischen den Fronten.