Leon macht Brunetti zum Melancholiker

Info

Auch eine Liebhaberin klassischer Musik

Die Autorin Donna Leon, geboren 1942 in Montclair/New Jersey, lebt seit 1981 in Venedig. Früher arbeitete sie als Reiseleiterin, Werbetexterin und Lehrerin, lebte im Iran, in China und in Saudi-Arabien. Ihren ersten Brunetti-Roman veröffentlichte sie 1992 ("Venezianisches Finale"), seitdem ist jeder neue Venedig-Krimi ein internationaler Bestseller. Weil Donna Leon ein normales Leben in Venedig führen möchte, erscheinen ihre Romane nicht in der Sprache ihrer Wahlheimat Italien. Angeekelt vom zunehmenden Massentourismus in Venedig hat sie neuerdings einen Zweit-Wohnsitz in den Schweizer Bergen. Donna Leon ist Liebhaberin klassischer Musik, weiß vieles über Georg Friedrich Händel und unterstützt mehrere musikalische Barock-Ensembles.

Das Buch Heimliche Versuchung. Commissario Brunettis siebenundzwanzigster Fall. Roman. Übersetzt von Werner Schmitz. Diogenes, 328 S., 24 Euro.