Kulturtipps zum Wochenende : Von großen Ideen und gewaltigen Farben

Popstars gibt es nicht nur in der Musik, das zeigt eine neue Doku über den Künstler Leon Löwentraut. Und auch andernorts versteht man etwas von spektakulären Inszenierungen. Über Farbenspiele in vielerlei Formen.

Mit 17 malte er noch im heimischen Keller. Hoch hinaus wollte Leon Löwentraut damals schon. Heute ist er 23 Jahre alt, und Museen und Galerien auf der ganzen Welt stellen seine Bilder aus und feiern ihn wie einen Popstar. Ein Porträt des Düsseldorfer Künstlers bildet den Auftakt der neuen Folge zur Reihe „Inside Art“ bei ntv. Auch wer kein eingefleischter Kunstkenner ist, darf sich hier angesprochen fühlen. Journalist Wolfram Kons kennt den Künstler schon einige Jahre und begleitet ihn in seine neuen Ateliers in Düsseldorf und nach Portugal. Und der Zuschauer lernt schnell: Kleinklein ist nicht Löwentrauts Ding. Der Künstler denkt groß in allem, was er tut. Kunstprojektionen auf dem 240 Meter hohen Düsseldorfer Fernsehturm, ein überdimensionales „Global Gate“ als Tor der Zukunft – die Ideen gehen dem 23-Jährigen niemals aus. „Ich bin beim Malen ein ungeduldiger Mensch“, sagt er im Gespräch mit Kons – und zeigt auf rund ein Dutzend Werke, an denen er gerade parallel arbeitet.