Lektionen einer Börsenlegende

Der Amerikaner Warren Buffett gehört zu den erfolgreichsten Börsenspekulanten aller Zeiten. Zugleich ist er einer der reichsten Menschen der Welt. Seine Erkenntnisse über Finanzmärkte und Unternehmensstrategien hat jetzt der renommierte Wirtschafts- und Rechtsprofessor Lawrence Cunningham zusammengetragen. Herausgekommen ist eine interessante Sammlung der Essays und Kolumnen Buffetts, die Cunningham fast wie ein Lehrbuch geordnet hat. So erreicht er beides - eine didaktisch gelungene Einführung in das Finanzmarkt-Management und eine kurzweilige Unterhaltung über Börsenthemen. Wirtschaft ist dabei so spannend dargestellt wie selten. Vielleicht ist der Alt-Börsenguru Bernard Baruch noch einen Hauch genialer. Aber lesenswert ist das Buch allemal. kes