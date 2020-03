Reaktionen auf das Aus : Leipziger Buchmesse abgesagt

Leipzig Autoren und Verlage reagieren enttäuscht auf das Aus, bleiben aber gelassen.

Am 12. März hätte die Buchmesse in Leipzig beginnen sollen, aber auch diese Großveranstaltung wurde nun abgesagt. Stadt und Messe haben die Entscheidung mit dem Gesundheitsamt beraten, nachdem am Montagabend der erste Corona-Fall in Sachsen bestätigt worden war. Es sei eine Maßnahme zur Prävention: „Sicherheit geht vor“, erklärte der Geschäftsführer der Leipziger Messe, Martin-Buhl Wagner.